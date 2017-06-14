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ВТБ рассказал о совершенствовании системы корпоративного управления

В банке перечислили изменения, которые произошли в этой сфере в 2017 году.

ВТБ рассказал, как в 2017 году в банке усовершенствовали систему корпоративного управления. В частности, за первые полгода были избраны новые составы Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

28 апреля на заседании набсовета избрали комитет Наблюдательного совета по аудиту. В него вошли только независимые директора.

«Указанные мероприятия являются продолжением последовательно проводимой банком работы по совершенствованию корпоративного управления», — отметили в ВТБ.

ВТБ и дальше продолжит развитие системы корпоративного управления и внедрение самых полезных для работы практик.

Текст: Владимир Огурцов.

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