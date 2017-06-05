ВТБ развивает сотрудничество с группой «Росгеология»

С начала 2017 года года банк предоставил предприятиям группы компании кредитные средства на сумму более 1,4 млрд рублей.

С начала 2017 года банк ВТБ предоставил предприятиям группы «Росгеология» кредитные средства на сумму более 1,4 млрд рублей. Средства были выданы АО «Росгео», АО «Иркутскгеофизика», АО НПЦ «Недра», АО «Южморгеология».

«Росгеология» – один из стремительно развивающихся государственных холдингов, выполняющих функционал, связанный с поддержанием и пополнением информационной и научной базы о национальных природных запасах. Партнёрство ВТБ с холдингом является одной из стратегических целей в развитии взаимоотношений банка с федеральными органами государственной власти и их подведомственными организациями», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Пресс-служба банка информирует, что целью финансирования стало пополнение оборотных средств компаний в рамках выполнения контрактных обязательств с заказчиками. Сроки финансирования – от 1 года до 3 лет.