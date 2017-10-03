ВТБ Страхование будет продавать страховые медполисы в Монголии. Проект реализуют в рамках программы развития въездного медицинского туризма в России, которая предусматривает лечение российскими клиниками иностранных граждан.

«Развитие въездного медицинского туризма будет способствовать дополнительному притоку средств в российскую систему здравоохранения, что позволит нашей медицине развиваться еще стремительнее – закупать новую аппаратуру, повышать квалификацию врачей, привлекать ещё больший поток пациентов», – прокомментировал первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов.

Как пояснили в пресс-службе ВТБ Страхование, соответствующее соглашение было подписано со страховой компанией «Монгол Даатгал».