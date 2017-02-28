ВТБ участвует в реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе

«Башкирская концессионная компания» и республиканское правительство подписали протокол о взаимодействии по реализации проекта.

«Башкирская концессионная компания» (дочерняя структура группы ВТБ) и республиканское правительство подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе.

«Проект включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автомобильной дороги регионального значения в Башкортостане. Срок реализации проекта – 25 лет», — сообщили в ВТБ.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что «Восточный выезд» -крупнейший инфраструктурный проект в Башкортостане. Новая дорога будет способствовать развитию перспективных территорий пригорода Уфы и существенному снижению нагрузки на улично-дорожную сеть города.