Новости
Россия и Мир
ВТБ участвует в реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе

ВТБ участвует в реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе

«Башкирская концессионная компания» и республиканское правительство подписали протокол о взаимодействии по реализации проекта.

«Башкирская концессионная компания» (дочерняя структура группы ВТБ) и республиканское правительство подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе.

«Проект включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автомобильной дороги регионального значения в Башкортостане. Срок реализации проекта – 25 лет», — сообщили в ВТБ.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что «Восточный выезд» -крупнейший инфраструктурный проект в Башкортостане. Новая дорога будет способствовать развитию перспективных территорий пригорода Уфы и существенному снижению нагрузки на улично-дорожную сеть города.

«Проект «Восточный выезд» реализуется в рамках «Транспортной стратегии республики Башкортостан до 2030 года» и государственной программы «Развитие транспортной системы республики Башкортостан». Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 « Урал» позволит региону повысить инвестиционную привлекательность, а также решит транспортную проблему города Уфы на много лет вперед», — заявил премьер-министр правительства республики Башкортостан Рустэм Марданов.

На правах рекламы
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Еда

Рестораны и «ревизоры»: интервью с управляющей «Мюнхеном»

Руководитель большого ресторана о том, насколько всё страшно в этом бизнесе
Фоторепортажи

Платье-трансформер, дракон и «человек мечты»: концерт Аниты Цой в Кемерове

Фоторепортаж с шоу «10|20»
Фоторепортажи

В Кемерове выступил ДиДюЛя

Фоторепортаж с музыкального шоу
Фоторепортажи

Вот блин! Фоторепортаж с Масленицы Кемеровского ГСХИ

Столб, гири и олени: как отмечали древний славянский праздник Объедухи в Агропарке

Сегодня в Кемерове

Популярное