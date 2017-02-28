ВТБ участвует в реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе
«Башкирская концессионная компания» и республиканское правительство подписали протокол о взаимодействии по реализации проекта.
«Башкирская концессионная компания» (дочерняя структура группы ВТБ) и республиканское правительство подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе.
«Проект включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автомобильной дороги регионального значения в Башкортостане. Срок реализации проекта – 25 лет», — сообщили в ВТБ.
Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что «Восточный выезд» -крупнейший инфраструктурный проект в Башкортостане. Новая дорога будет способствовать развитию перспективных территорий пригорода Уфы и существенному снижению нагрузки на улично-дорожную сеть города.
«Проект «Восточный выезд» реализуется в рамках «Транспортной стратегии республики Башкортостан до 2030 года» и государственной программы «Развитие транспортной системы республики Башкортостан». Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 « Урал» позволит региону повысить инвестиционную привлекательность, а также решит транспортную проблему города Уфы на много лет вперед», — заявил премьер-министр правительства республики Башкортостан Рустэм Марданов.