ВТБ в Сибири предоставил бизнесу 7,45 млрд рублей

ВТБ в Сибирском федеральном округе в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Центробанком, предоставил компаниям региона более 7,45 млрд рублей. Этот показатель составляет 20% от общего портфеля банка по этой программе. С момента её старта в декабре 2015 года, в Сибири было заключено около 30 кредитных соглашений с компаниями Барнаула, Иркутска, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска, Улан-Удэ и Читы.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, в рамках программы была установлена фиксированная максимальная процентная ставка по кредитам, определённая на уровне 10% годовых для среднего бизнеса и 11% годовых – для малого. С 1 октября текущего года, благодаря снижению комиссии Корпорации МСП за поручительство перед Банком России, стоимость кредита для участников «Программы 6,5» составляет 9,6% и 10,6% соответственно.

На сегодня ВТБ является лидером среди российских банков по объёму выданных в рамках программы средств. Доля компании составляет около 60% от общего кредитного портфеля «Программы 6,5».