ВТБ запустил комплексную программу для акционеров

Банк ВТБ разработал специальную программу для акционеров, которая включает в себя комплексное предложение финансовых услуг на льготных условиях.

В рамках программы, при условии соответствия требованиям по размеру пакета акций, акционерам банка ВТБ предоставляются следующие привилегии:

по вкладам установлена максимальная доходность независимо от суммы внесенных средств. При оформлении вкладов в дистанционных каналах действуют повышенные ставки;

по кредитным картам «Низкий процент» и «Карта +» скидка 3% в сравнении с базовыми ставками для сторонних клиентов;

скидки до 6% по ставкам на кредит наличными в сравнении с базовыми ставками для сторонних клиентов;

ставка по рефинансированию кредитов 14,9%;

скидка 70% от действующих тарифов на пользование сейфовыми ячейками;

бесплатное обслуживание первого года в рамках пакета «Высота» и прочие привилегии.

Кроме того, акционерам банка ВТБ доступны страховые продукты компании ВТБ Страхование на специальных условиях. Скидка распространяется на ряд программ, а также на страховые полисы для выезжающих за рубеж.

«Мы подготовили для акционеров ВТБ комплексную программу, в рамках которой постарались предложить максимально выгодные условия и привилегии. Надеюсь, что наше предложение будет по достоинству оценено акционерами», — заявил Василий Титов, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

Программа рассчитана для акционеров ВТБ, обладающих пакетом обыкновенных акций свыше или равным 1,5 миллионам обыкновенных акций.