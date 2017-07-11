ВТБ24 объединил все банковские карты в одну

ВТБ24 объявил о запуске «Мультикарты». Она заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Теперь клиенты могут самостоятельно подобрать продукт – дебетовый или кредитный – с одной программой лояльности по своему выбору. При желании бонусную составляющую можно будет изменить, позвонив в call-центр банка.

Для клиентов доступны следующие программы лояльности:

«Коллекция». По карте начисляются бонусы за повседневные покупки. Размер вознаграждения зависит от объёма транзакций: при обороте до 15 тысяч рублей в месяц клиенту выплачивается 1% от суммы покупки, до 75 тысяч рублей – 2%, свыше 75 тысяч – 4%. Полученное вознаграждение можно обменять на товары и услуги, представленные в каталоге бонусной программы «Коллекция».

«Путешествия». Вознаграждение (размер соответствует условиям категории «Коллекция») выплачивается в виде миль при совершении любых транзакций. Полученные мили можно потратить на авиабилеты, оплату проживания в отеле или аренду автомобиля, представленные на сайте travel.vtb24.ru.

«Авто». Клиент получает cash-back, совершая транзакции на АЗС и оплачивая парковку, в размере 2% от суммы операции при общем обороте по карте до 15 тысяч рублей в месяц, 5% – до 75 тысяч рублей и 10% – при обороте более 75 тысяч.

«Рестораны». Сash-back выплачивается при оплате счета в кафе, ресторане или кино. Размер вознаграждения соответствует условиям категории «Авто».

Cash-back на весь оборот – начисляется на все операции в размере 1% от суммы операции при обороте до 15 тысяч рублей в месяц, 1,5% – до 75 тысяч рублей и 2% – свыше 75 тысяч.

«Сбережения». Возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету на 0,5-1,5% (в зависимости от оборота по карте). Воспользовавшись данной бонусной составляющей, клиенты могут увеличить доходность по накопительному счету до 10%.

Таким образом, новая карта позволяет получать существенный доход от транзакций. К примеру, при зарплате клиента в размере 70 тысяч рублей и объёме ежемесячных операций по карте в 40 тысяч годовой доход от «Мультикарты» составит более 10 тысяч рублей, при этом обслуживание карты для клиента будет абсолютно бесплатным.

«На сегодняшний день наше предложение является одним из самых выгодных на рынке. В настоящее время портфель активных карт ВТБ24 превышает 6 миллионов штук. Мы рассчитываем, что за год он вырастет на 2 миллиона, во многом, благодаря запуску нового продукта», — сообщиа старший вице-президент, замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк.

В рамках нового продукта банка для клиентов, активно пользующихся картой, также доступно бесплатное снятие денежных средств в сторонних банкоматах. Кроме того, «Мультикарта» позволяет без комиссии переводить средства в другие банки, оплачивать ЖКУ и ряд других услуг, а также получать до 5% на остаток средств по дебетовой карте.

При этом всем клиентам на бесплатной основе доступны счета в трёх валютах, интернет- и мобильный банк, до пяти дополнительных карт, SMS-уведомления и оформление накопительного счета.