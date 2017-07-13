ВТБ24 запустил эквайринговое обслуживание в сети гипермаркетов «МЕТРО Кэш энд Керри»

Ожидается, что до конца 2017 года планируемый объём оборота по этому проекту составит до 60 млрд рублей.

ВТБ24 начал эквайринговое обслуживание сети гипермаркетов «МЕТРО Кэш энд Керри» в России. До конца года планируемый объем оборота по данному проекту составит до 60 млрд рублей.

ВТБ24 принял на обслуживание 41 гипермаркет из всей сети МЕТРО в России. Банк обеспечивает приём и обслуживание банковских карт в терминалах магазинов, в том числе – бесконтактным методом оплаты и с помощью систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. К оплате принимаются банковские карты международных платёжных систем, а также карты «Мир».

ВТБ24 является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В прошлом году эквайринговый оборот банка вырос в 1,5 раза, до 1 трлн рублей. В этом году банк планирует довести этот показатель до 1,4 трлн. Среди крупнейших партнеров ВТБ24 – сети АШАН, «Лента», «Магнит», Группа РЖД, сервисы «Яндекс.Такси», «Delivery Club», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и другие.

В России «МЕТРО Кэш энд Керри» присутствует с 2000 года и управляет 89 торговыми центрами в 50 регионах. Клиентская база торговых центров насчитывает почти 5 миллионов клиентов. Приоритеты компании лежат в области предоставления готовых решений для профессиональных клиентов и поддержки малого и среднего бизнеса.