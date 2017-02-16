Культура
Кузбасс
Выставку лучших картин Никос Сафронов посвятил 400-летию Новокузнецка

Выставку лучших картин Никас Сафронов посвятил 400-летию Новокузнецка

Посмотреть работы художника можно будет с 17 февраля по 26 марта 2017 года в южной столице Кузбасса.

17 февраля в Новокузнецке откроется выставка картин известного художника Никаса Сафронова, посвящённая 400-летнему юбилею города. Новая коллекция полотен ранее представлялась в Государственном историческом музее в Кремле, а также в городах Украины, Казахстана, Европы и Азии.

Выставочный проект «Избранное»  познакомит зрителей с различными периодами творчества Сафронова. В экспозиции представлено более 80 работ разных направлений, сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка. Среди представленных экспонатов зрители увидят полотна в авторском стиле DreamVision.

«Избранное» Никаса Сафронова можно будет посмотреть в Новокузнецком художественном музее по адресу: улица Кирова, 62.

Напомним, в Кемерове проект «Избранное» можно было посетить до 12 февраля 2017 года.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

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