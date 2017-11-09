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Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения части жилого дома в Ижевске

Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения части жилого дома в Ижевске

Из-под завалов спасатели подняли тело одного погибшего.

В пресс-службе главы Удмуртии Александра Бречалова со ссылкой на МЧС назвали предварительную причину обрушения части жилого девятиэтажного дома в столице Республики. По их данным, подъезд мог рухнуть из-за взрыва бытового газа, сообщают РИА Новости. Момент взрыва попал в объективы камер наружного наблюдения.

Известно, что в рухнувшем подъезде находились 16 квартир, в которых проживали 99 человек. В настоящее время жильцы дома эвакуированы. На месте ЧП развёрнут пункт обогрева. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили травмы лёгкой степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Здравоохранения Удмуртии Татьяну Дёмину.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. К месту ЧП прибыла аэромобильная группировка МЧС Удмуртии.

В Ижевске обрушился подъезд жилой девятиэтажки

ТАСС: В Ижевске под завалами части обрушенного дома есть живые люди

Текст: Елена Семёнова.
Видео: Telegram-канал 2ch/Двач, телеграм-канал Mash.
Фото: https://vk.com/izhevsk118

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