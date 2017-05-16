Взрыв газа в жилом доме в Волгограде: погибли три человека

Еще восемь человек получили травмы.

Днём 16 мая в Советском районе Волгограда из-за взрыва бытового газа рухнул подъезд жилого дома на Университетском проспекте.

Изначально сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших. Впоследствии число жертв увеличилось до трёх, передаёт «РИА Новости».

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На месте происшествия работают более 120 человек и 40 единиц техники. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«Взрыв газа произошел в четырёхэтажном жилом доме, когда там работали газовые службы, — цитирует ТАСС представителей ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего подъезда, по предварительным данным, разрушены 12 квартир с четвертого по первый этажи».

По словам очевидцев, взрыв был слышен в радиусе полутора километров. Рядом с частично обрушившимся домом сильно пахло газом. Из-за произошедшего в соседних домах выбило стёкла.