WADA прекратило расследование в отношении российских фехтовальщиков

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о прекращении расследования в отношении 27 фехтовальщиков из России, собщает официальный сайт федерации фехтования РФ. Допинговое расследование в их отношении было начато после скандального доклада Ричарда Макларена в 2016 году.

«Международная федерация фехтования изучила полученные материалы, провела дополнительное изучение и направила в WADA результаты своего расследования, включающие обоснованные разъяснения по каждому спортсмену. WADA сочло представленные доказательства исчерпывающими и вынесло решение о прекращении дела в отношении российских фехтовальщиков», — сообщает сайт ФФР.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что положительное решение WADA в отношении российских фехтовальщиков не подвергалось сомнению.