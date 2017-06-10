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WADA прекратило расследование в отношении российских фехтовальщиков

27 спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, официально «чисты».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о прекращении расследования в отношении 27 фехтовальщиков из России, собщает официальный сайт федерации фехтования РФ. Допинговое расследование в их отношении было начато после скандального доклада Ричарда Макларена в 2016 году.

«Международная федерация фехтования изучила полученные материалы, провела дополнительное изучение и направила в WADA результаты своего расследования, включающие обоснованные разъяснения по каждому спортсмену.  WADA сочло представленные доказательства исчерпывающими и вынесло решение о прекращении дела в отношении российских фехтовальщиков», — сообщает сайт ФФР.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что положительное решение WADA в отношении российских фехтовальщиков не подвергалось сомнению.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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