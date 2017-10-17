«Пятёрочка» открыла в Новосибирске первый распределительный центр в СФО

12 октября в Новосибирске торжественно открыли первый в Сибирском федеральном округе распределительный центр торговой сети «Пятёрочка», которая входит в X5 Retail Group.

««Пятёрочка» в Сибири набрала уверенный темп. В 2016 году мы открыли в СФО первый магазин. По информации на 30 сентября, в Сибири работали уже 186 магазинов. Новосибирск является стратегической платформой для развития ритейла в восточных регионах России, это связующее звено для интеграции современных решений в Сибири. Мы открываем РЦ и хотим представить технологичную модель, которая позволяет с помощью современных решений управлять товарными запасами, контролировать постоянное нахождение продуктов на полках магазинов, обеспечивает онлайн-контроль за перемещением товара», – говорит директор Сибирского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева.

Логистический комплекс «Новосибирск» площадью 17 000 квадратных метров будет поставлять товары в магазины «Пятёрочка» Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края.

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Распределительный центр состоит из четырёх зон, каждая из которых предназначена для разных категорий товаров. В них поддерживается необходимый для хранения продукции температурный режим.

«Каждый из более чем 180 магазинов, которые работают на территории Сибирского федерального округа, нуждался в таком распределительном центре. Мультикатегорийный центр обеспечит покупателей доступными и свежими продуктами, сократит «плечи» доставки, снизит себестоимость, наконец, расширит ассортимент и возможности для локальных производителей. Мы понимаем, что путь к сердцу наших покупателей лежит через локальные предпочтения и вкусы. Поэтому теперь мы можем предложить сибирским производителям такую логистическую точку. Это взаимный интерес, развитие и новые возможности», – рассказала на торжественном открытии генеральный директор федеральной торговой сети «Пятёрочка» Ольга Наумова.

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По планам руководства компании, РЦ «Новосибирск» сосредоточит вокруг себя местных производителей, расширит объём сбыта и географию поставок их продукции в другие регионы. Кроме того, такое сотрудничество снизит расходы поставщиков на доставку товара. Уже сегодня первый в СФО распределительный центр обрабатывает продукцию более чем 400 поставщиков. Сибирские производители занимают более четверти ассортимента магазинов «Пятёрочка» в СФО.

«Думаю, что руководители X5 Retail Group год назад приняли правильное решение об открытии первого магазина в Новосибирске. Сеть «Пятёрочка» уже вносит свой вклад. Радует взаимодействие с местными товаропроизводителями. С торговой сетью сотрудничают более 130 местных предприятий, 50 из них находятся в Новосибирской области, более 30 – в Омской, 22 – в Кемеровской, 23 – в Алтайском крае. Мы толерантно относимся к товарам и продуктам из соседних регионов. При этом ведём активную работу для того, чтобы местные новосибирские производители присутствовали на прилавках. И для этого есть все условия», – отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов.

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Помимо перспектив для местных производителей, первый распределительный центр увеличил количество рабочих мест, которые торговая сеть «Пятёрочка» предоставляет в Новосибирской области, на 190. Их количество достигло 1 150. Во всей Сибири создано 2 800 рабочих мест.

Торжественное открытие распределительного центра кроме министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова, генерального директора торговой сети «Пятёрочка» Ольги Наумовой также посетили руководители более 80 компаний-поставщиков СФО.

После торжественной церемонии и экскурсии по РЦ для них провели форум «Диалог X5». Представители торговой сети «Пятёрочка» рассказали о лучших практиках работы федерального ритейлера с региональными поставщиками и производителями продуктов питания. Также последних проконсультировали по вопросам взаимодействия с торговыми сетями, рассказали о контроле качества продукции, требованиях к перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции в соответствии с правилами технического регулирования в Таможенном союзе и действующими техническими регламентами торговых сетей Х5.​