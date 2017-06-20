XXVI сезон в кемеровском Театре для детей и молодёжи закроют «Ночью ошибок»

22 июня в кемеровском Театре для детей и молодёжи пройдёт закрытие XXVI сезона. В 18:30 начнётся показ спектакля «Ночь ошибок» по пьесе Оливера Голдсмита.

Как сообщили в театре, 26 сезон выдался насыщенным. Было представлено шесть премьер, отмечен 25-летний юбилей.

«Театр принял участие во II Всероссийском молодёжном театральном фестивале им. В.С. Золотухина (Барнаул) со спектаклем «ПАПА», заслужившим огромную популярность не только кемеровского, но и барнаульского зрителя», — сообщили в театре.

Кроме того, весной театр во второй раз стал лауреатом российской национальной театральной премии «Арлекин». Была получена почётная премия «За весомый вклад в развитие детского театра России». Ожидается, что в следующем сезоне театр порадует кемеровчан не меньшим количеством премьер и достижений.