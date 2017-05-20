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«Яндекс» начал тестирование голосового помощника «Алиса»

«Алиса» может подсказать погоду, маршрут, адрес заведения, а также просто поискать информацию в Сети.

В бета-версии приложения «Яндекс» для Android появилась «Алиса» — голосовой помощник, способный подсказать погоду, маршрут, адреса заведений, а также просто поискать информацию в Интернете.

Как сообщает Life, общение с умным ассистентом проходит в форме диалога. Задавать вопросы можно с помощью голосового или текстового ввода. Если «Алиса» не найдёт ответа, то, в таком случае, она предложит поискать нужную информацию в «Яндексе».

Как передаёт vc.ru, у«Алисы» есть ответы-шутки. Так, если её попросить «спеть песню», то она может процитировать, например, треки Гребенщикова и Oxxxymiron.

В компании «Яндекс» отметили, что подробнее об изменениях специалисты будут готовы рассказать после завершения тестирования и внедрения доработок. Ожидается, что это произойдёт в 2017 году.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://klondike-studio.ru/

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