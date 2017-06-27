«Яндекс» рассказал о кулинарных предпочтениях кузбассовцев

Сотрудники «Яндекса» проанализировали кулинарные запросы жителей Кемеровской области и выяснили, что чаще всего они предпочитают готовить. На первом месте в Топ-10 запросов оказались рецепты по приготовлению горбуши. Эту рыбу кузбассовцы любят больше, чем другие жители России.

На втором месте своеобразного рейтинга оказались опята. Кузбассовцы (и в целом жители Сибири) чаще других россиян ищут рецепты приготовления этих грибов. На третьем месте по популярности запросов оказалась лапша. Жители Кемеровской области единственные в России, кто ищет в поисковой системе рецепты приготовления этого продукта. Также в Топ-10 попали сайра, кедровые орехи, виктория, ранетки, папоротник и черноплодка. Замыкают рейтинг грибы подтопольники

Самым любимым тортом у кузбассовцев является «Черепаха». Жители региона ищут самые разные рецепты приготовления этого лакомства. На втором месте оказался мясной бульон шурпа, а на третьем — мясное блюдо хе. Замыкает Топ-10 блюд торт «Дамский каприз».