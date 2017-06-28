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Японская авиакомпания заставила инвалида ползком подниматься в самолёт

Японская авиакомпания заставила инвалида ползком подниматься в самолёт

Мужчине с парализованными ногами пришлось преодолеть 17 ступенек трапа.

Сотрудники японского лоукостера Vanila Air заставили пассажира с парализованными ногами самостоятельно подниматься и спускаться по трапу самолёта. Мужчине пришлось ползком преодолеть 17 ступенек. По данным агентства Kyodo, пока пассажир поднимался и спускался по трапу, за ним внимательно наблюдали сотрудники авиакомпании.

О том, что у авиаперевозчика нет условий для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья, мужчина узнал непосредственно на стройке регистрации. Там ему сказали, что «тот, кто не может ходить, не может и сесть на борт самолёта».

Первый раз инвалиду подняться на борт помог его друг, который провожал его в аэропорту. Известно, что мужчина направлялся на юг Японии в город Амами. После того, как информация об инциденте попала в СМИ, авиакомпания принесла свои извинения пассажиру.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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