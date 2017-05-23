Японские учёные доказали, что в космосе можно размножаться

В Японии биологи доказали, что в космосе можно размножаться. Они провели ряд экспериментов, который увенчался успехом. Учёным удалось вырастить здоровое потомство мышей, используя сперму, хранившуюся в замороженном виде почти год на борту МКС.

«Если человечество начнёт жить в космосе, то нам понадобятся технологии, позволяющие замораживать сперму и хранить её долгое время. Проблема заключается в том, что уровень радиации на МКС в 100 раз выше, чем на Земле. Мы показали, что хотя излучение и повреждает ДНК сперматозоидов, оно не влияет на жизнеспособность и плодовитость потомства», — цитирует журнал PNAS заявление учёного Саяка Вакаяма из университета Яманаши.

По словам учёных, главной опасностью для человека в открытом космосе является высокий уровень радиации. Больше всего излучения повреждают половые клетки, которые проходят несколько фаз деления перед оплодотворением. Сначала специалисты провели эксперимент на насекомых и рыбах в космосе, но не оценивали жизнеспособность потомства. Технической возможности разводить мышей на борту МКС не было, поэтому специалисты отправили в космос замороженную сперму грызунов, которая провела там почти год, её вернули на землю и использовали для оплодотворения яйцеклеток.

Радиация повлияла на качество спермы, она стала более подверженной мутациям. Но эти изменения не были существенными, мышата родились здоровыми. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что в космосе можно хранить замороженные человеческие яйцеклетки и сперматозоиды, которые в дальнейшем можно применять для поддержания популяции нашего вида в космосе.