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Японские учёные нашли доказательства смены магнитных полюсов 770 тысяч лет назад

Японские учёные нашли доказательства смены магнитных полюсов 770 тысяч лет назад

Геологический слой, пробы породы в котором свидетельствуют о времени смены полюсов, нашли в префектуре Тиба.

Учёные из Японии нашли доказательства смены магнитных полюсов Земли 770 тысяч лет назад. Об этом сообщает «РИА Новости».

В префектуре Тиба вдоль реки Ёрогава исследователи обнаружили геологический слой, пробы породы в котором свидетельствуют о периоде смены полюсов. При изучении фрагментов породы выяснилось, что 770 тысяч лет назад Южный магнитный полюс Земли находился на месте Северного. Потом они поменялись местами.

Названия геологических периодов и ярусов в них обычно соотносятся с местом нахождения геологического слоя. Поэтому японские геологи хотят выдвинуть префектуру Тиба в качестве кандидата, который даст название периоду 770-120 тысяч лет назад.

Возможность дать название этому периоду также есть у двух итальянских городов. Однако учёные из Японии полагают, что находки префектуры Тиба четче отражают революционную особенность изменений, которые в нём произошли.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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