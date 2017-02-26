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Японские учёные: недосып способствует ожирению

Японские учёные: недосып способствует ожирению

Исследователи выявили сильную связь между сном, физической активностью и количеством потребляемой пищи.

Японские учёные выяснили, что недосып способствует ожирению. Исследование провели специалисты из Университета Васэда.

В эксперименте приняли участие две группы мужчин в возрасте 23-25 лет. Они в течение трёх дней находились в специальной комнате. При этом исследователи измеряли их уровень метаболизма. Члены первой группы спали по 7 часов в сутки, а второй — по 3,5 часа.

В итоге у второй группы участников исследования число гормонов, отвечающих за контроль аппетита, сократилось сразу на 10%.

«При недостатке сна чаще хочется есть, при этом организм продолжает расходовать такое же количество энергии, что и раньше. В итоге это становится одной из причин ожирения», — цитирует ТАСС профессора Сунао Утида.

Состояние организма мужчин из второй «недосыпавшей» группы пришло в норму спустя день, когда они поспали 7-8 часов.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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