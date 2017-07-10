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Кузбасс
Юный кузбасский велосипедист погиб под колёсами грузовика

Юный кузбасский велосипедист погиб под колёсами грузовика

10-летний мальчик неожиданно выехал на проезжую часть.

Накануне в Беловском районе в дневное время грузовик наехал на 10-летнего велосипедиста. Мальчик неожиданно выехал на проезжую часть, водитель не успел остановить грузовик «МАН».

По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», авария произошла на улице Фабричной деревни Осиновка. На место ДТП сразу же вызвали скорую помощь, но спасти жизнь мальчика не удалось. Он скончался в реанимационном отделении.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Инспекторы Госавтоинспекции просят кузбассовцев соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам нужно быть внимательными рядом с жилыми домами, где во дворах могут находиться дети.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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