Юрист из Египта назвал изнасилование девушек в рваных джинсах «национальным долгом»
Юрист считает, что девушки сами провоцируют мужчин на преступление.
Египетский юрист и адвокат Наби аль-Вахш в эфире одного из местных телеканалов заявил, что считает «национальным долгом» египтян насиловать девушек в рваных джинсах. Юрист считает, что девушки сами провоцируют мужчин на преступление.
«Домогаться таких девушек — патриотический долг, насиловать их — долг национальный», — цитирует юриста Lenta.ru.
Национальный совет Египта уже отреагировал на громкую фразу юриста. Там считают, что аль-Вахша нарушает египетскую конституцию и выставляет местных жителей в плохом свете перед всем миром.
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