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Юрист из Египта назвал изнасилование девушек в рваных джинсах «национальным долгом»

Юрист из Египта назвал изнасилование девушек в рваных джинсах «национальным долгом»

Юрист считает, что девушки сами провоцируют мужчин на преступление.

Египетский юрист и адвокат Наби аль-Вахш в эфире одного из местных телеканалов заявил, что считает «национальным долгом» египтян насиловать девушек в рваных джинсах. Юрист считает, что девушки сами провоцируют мужчин на преступление.

«Домогаться таких девушек — патриотический долг, насиловать их — долг национальный», — цитирует юриста Lenta.ru.

Национальный совет Египта уже отреагировал на громкую фразу юриста. Там считают, что аль-Вахша нарушает египетскую конституцию и выставляет местных жителей в плохом свете перед всем миром.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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