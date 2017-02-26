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Кузбасс
За 1,5 месяца число травмированных туристов на горнолыжных склонах Кузбасса выросло вдвое

За 1,5 месяца число травмированных туристов на горнолыжных склонах Кузбасса выросло вдвое

За прошедшие праздничные выходные спасатели 40 раз оказывали помощь отдыхающим на горнолыжных комплексах региона.

С начала сезона спасатели 463 раза оказывали помощь отдыхающим на горнолыжных комплексах Кузбасса. Этот вдвое больше, чем было в начале января 2017 года (224 раза). По оперативным данным «Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области» за прошедшие праздничные выходные спасатели 40 раз оказывали помощь горнолыжникам и сноубордистам.

Основной причиной травматизма на горных трассах, по мнению специалистов, является несоблюдение туристами правил безопасного поведения, а также катание в состоянии алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области, спасатели используют снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы и сани для эвакуации пострадавших.

Для всех любителей зимнего отдыха Сибдепо опубликовал рейтинг «12 горнолыжных комплексов Кузбасса». Ознакомиться с ним можно здесь.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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