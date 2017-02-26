За 1,5 месяца число травмированных туристов на горнолыжных склонах Кузбасса выросло вдвое

С начала сезона спасатели 463 раза оказывали помощь отдыхающим на горнолыжных комплексах Кузбасса. Этот вдвое больше, чем было в начале января 2017 года (224 раза). По оперативным данным «Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области» за прошедшие праздничные выходные спасатели 40 раз оказывали помощь горнолыжникам и сноубордистам.

Основной причиной травматизма на горных трассах, по мнению специалистов, является несоблюдение туристами правил безопасного поведения, а также катание в состоянии алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области, спасатели используют снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы и сани для эвакуации пострадавших.

Для всех любителей зимнего отдыха Сибдепо опубликовал рейтинг «12 горнолыжных комплексов Кузбасса». Ознакомиться с ним можно здесь.