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За 2017 год сотрудники уголовного розыска раскрыли более 11 тысяч преступлений в Кузбассе

За 2017 год сотрудники уголовного розыска раскрыли более 11 тысяч преступлений в Кузбассе

Такую цифру озвучили на награждении в честь профессионального праздника.

5 октября в России отмечают не только День учителя, но и День работников уголовного розыска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в 2017 году сотрудники уголовного розыска раскрыли почти 11 500 преступлений. В их числе – раскрытие убийств, краж и мошенничества, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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«Личный состав уголовного розыска Кемеровской области с риском для собственной жизни, на высоком профессиональном уровне выполняет задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений», – рассказал врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор внутренней службы Игорь Коршунов.

В честь профессионального праздника в Кузбассе прошёл торжественный приём. На нём лучших сотрудников, ветеранов службы и кузбассовцев, которые помогали в розыске без вести пропавших и предотвращении преступлений, наградили правительственными, ведомственными и областными наградами, грамотами и подарками.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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