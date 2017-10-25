За четыре года число сейсмостанций в Кузбассе увеличилось вдвое

Создание системы для наблюдения и анализа сейсмообстановки в регионе находится на особом контроле у Амана Тулеева.

В Кузбассе прошло расширенное заседание координационного совета по сейсмическим событиям. Его участники обсудили вопросы, связанные с состоянием промышленной безопасности ведения буровзрывных работ на территории угольных предприятий и повышением безопасности кузбассовцев.

По данным пресс-службы областной администрации, в регионе активно ведётся работа по расширению сети сейсмостанций. Например, с 2013 года, после землетрясения в Беловском районе, число таких станций выросло с 8 до 17. Это значительно повысило возможности по контролю сейсмической обстановки, выявлению и локализации сейсмических активизаций на территории Кузбасса.

По итогам заседания угольщикам рекомендовали продолжить работу по снижению объёмов взрывчатых веществ, используемых для проведения буровзрывных работ. Также таким компаниям посоветовали внедрять передовые методы буровзрывных работ на разрезах.