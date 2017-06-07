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Кузбасс
За четыре месяца в Кузбассе создали девять тысяч рабочих мест

За четыре месяца в Кузбассе создали девять тысяч рабочих мест

В службе занятости населения региона насчитали почти 28 тысяч вакансий на 1 июня.

С января по апрель 2017 года в Кузбассе создали девять тысяч рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области со ссылкой на региональный департамент труда и занятости населения.

Например, в угледобывающей промышленности ввели 1 тысячу 946 новых рабочих мест. В сфере строительства и производства стройматериалов появилось 428 вакансий, а в агропромышленном комплексе – 461 место.

На 1 июня в службе занятости населения региона насчитали почти 28 тысяч вакансий. При этом с января 2017 года численность безработных в Кузбассе уменьшилась на 3,3 тыс. человек. В начале лета этот показатель составил 30,8 тыс. человек, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АКО.

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