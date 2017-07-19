За день кемеровские коммунальщики выкорчевали 101 аварийное дерево

В администрации Кемеровской области рассказали об итогах первого дня тактико-специальных учений коммунальщиков в столице Кузбасса.

Специалисты выкорчевали 101 аварийное дерево, опилили 665 деревьев, вывезли 209 куб.м мусора.

«Работы призваны обезопасить прохожих и припаркованные машины от падения старых тополей и карагачей в результате сильных порывов ветра, нередких для областного центра. Также валка и опиловка позволят повысить надежность электроснабжения, прежде всего, частного сектора», — сообщили в пресс-службе АКО.

В учениях участвуют промышленные и коммунальные предприятия, энергетики, дорожники, аварийные службы. Всего — более 80 человек. Как отметили в АКО, такие тренировки в регионе являются традиционными. Их проводят с целью помочь муниципалитетам в благоустройстве.