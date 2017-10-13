За день в Кузбассе при пожарах спасли 14 человек, в том числе двоих детей

12 октября возгорания в многоквартирных домах произошли в Белове и Кемерове.

12 октября сотрудники МЧС России спасли при пожарах 14 кузбассовцев. Так, около 15:30 в Белове в доме на улице 3-й микрорайон горела квартира на втором этаже.

«В результате пожара обгорели вещи и мебель, а в коридоре – стены. По лестничным маршам с верхних этажей дома эвакуировали семь жильцов, в том числе двоих детей в возрасте полугода и пяти лет. Медицинская помощь никому не понадобилась», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Второй пожар произошёл в доме в Кемерове на Пролетарской. Там в 22:00 горело хозяйственное помещение на первом этаже здания.

«По лестничным маршам в составе звена газодымозащитной службы с верхних этажей было спасено 7 человек. В медицинской помощи и госпитализации никто не нуждался», – добавили в ведомстве.

Предварительно эксперты выяснили, что причиной этого происшествия могло стать неосторожное обращение с огнём. Пожар ликвидировали 13 человек и четыре единицы техники.