За день в Кузбассе произошли две аварии с четырьмя пострадавшими

16 ноября на территории Кузбасса произошли две аварии, в каждой из которых пострадали по четыре человека. Так, в Юргинском районе в 14:15 на 423 км дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга» столкнулись Renault Logan и Lada Kalina.

«По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение со встречным автомобилем Lada», – рассказали в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира отечественного авто, а также водитель «Логана».

В 20:50 в Прокопьевске на ул. 2-я Техническая, напротив дома №1, произошло столкновение ВАЗ-2114 и Chevrolet Cruze. Предварительным виновником аварии стал мужчина, управлявший отечественной машиной.

«Предварительно установлено, что водитель ВАЗа при выезде со второстепенной дороги, совершая поворот налево, на ул. Проспектную, не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с Chevrolet», – добавили в ведомстве.

В итоге пострадали 42-летний мужчина, который был за рулём ВАЗа, и два его пассажира в возрасте 20 и 53 лет. Также травмы получил 23-летний водитель «Круза». Всем назначили стационарное лечение, сообщили Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД региона.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.