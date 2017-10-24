За девять месяцев в Кузбассе создали 18,7 тысяч новых рабочих мест

За год число новых вакансий в регионе выросло на 13%.

По итогам девяти месяцев 2017 года в Кузбассе появилось 18,7 тысяч новых рабочих мест. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Больше всего вакансий появилось на предприятиях транспорта и связи – 1 тыс. 21 единица (рост в 1,6 раза), а также в сфере бытового обслуживания – 1 тыс. 31 единица (рост в 1,4 раза). При этом на уровне прошлого года сохраняется динамика создания новых рабочих мест в сфере потребительского рынка. Там ввели 5 тыс. 802 вакансии.

По последним данным, в кузбасской службе занятости населения имеется 27,3 тыс. вакансий. При этом число зарегистрированных безработных граждан составляет 24,7 тыс. Если сравнивать с октябрём 2016 года, их количество уменьшилось почти на 7,3 тыс. человек.

Ранее Сибдепо сообщал со ссылкой на Росстат, что по итогам III квартала 2017 года Кузбасс стал седьмым в Сибири по уровню безработицы.