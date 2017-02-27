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За два месяца кузбасские абоненты Tele2 «сорвали» почти 30 000 бонусов на свой вкус

За два месяца кузбасские абоненты Tele2 «сорвали» почти 30 000 бонусов на свой вкус

Компания подвела итоги акции, проходившей в течение двух месяцев.

Компания Tele2 подвела итоги федеральной акции «Срывайте бонусы на свой вкус», которая проходила с 1 ноября по 28 декабря 2016 года.

Оператор предложил абонентам стать участниками программы и ежедневно получать эксклюзивные предложения от партнёров: скидки на покупки в интернет-магазинах, заказ авиабилетов, услуги такси, особые условия на бронирование билетов в театр и кино.

В Кузбассе в акции поучаствовали 1 218 человек. Жителям области предложили около 30 000 различных бонусов на любой вкус. Самыми популярными оказались скидки на заказ и бронирование рейсов у Aviasales, ostrovok.ru, Visatohome, на покупку товаров в Quick Silver, Wildberries, «Экспедиции» и на посещение квестов «Клаустрофобия».

Участники акции также боролись за суперпризы. Среди них были, в том числе и годовой абонемент в фитнес-клуб, сертификаты на посещение любого концерта или на проживание в пятизвездочном отеле. По условиям проекта, участники размещали в соцсетях фото с хештегом #lifestyleTele2. Оператор еженедельно награждал авторов самых интересных и оригинальных снимков.

В Кузбассе в число победителей творческого конкурса вошли три человека. Они получили сертификаты на сумму 25000 рублей на покупку одежды и сертификаты на сумму 25000 рублей на приобретение мебели.

«Стиль жизни человека влияет и на то, как он пользуется мобильной связью: одни предпочитают звонки, другие с рекордной скоростью пишут сообщения в мессенджеры, третьим смартфон нужен для обмена фото и видео. Tele2 предоставляет качественные услуги связи каждому, а программа «Срывайте бонусы на свой вкус» позволила абонентам получить еще и дополнительные бонусы от оператора. В этом году мы продолжим поддерживать стиль жизни наших клиентов, предлагая выгодные и удобные тарифы, соответствующие их текущим потребностям», — сказал коммерческий директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях Артем Степанов.

На правах рекламы
Фото: Tele2.

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