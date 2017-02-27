За два месяца кузбасские абоненты Tele2 «сорвали» почти 30 000 бонусов на свой вкус

Компания Tele2 подвела итоги федеральной акции «Срывайте бонусы на свой вкус», которая проходила с 1 ноября по 28 декабря 2016 года.

Оператор предложил абонентам стать участниками программы и ежедневно получать эксклюзивные предложения от партнёров: скидки на покупки в интернет-магазинах, заказ авиабилетов, услуги такси, особые условия на бронирование билетов в театр и кино.

В Кузбассе в акции поучаствовали 1 218 человек. Жителям области предложили около 30 000 различных бонусов на любой вкус. Самыми популярными оказались скидки на заказ и бронирование рейсов у Aviasales, ostrovok.ru, Visatohome, на покупку товаров в Quick Silver, Wildberries, «Экспедиции» и на посещение квестов «Клаустрофобия».

Участники акции также боролись за суперпризы. Среди них были, в том числе и годовой абонемент в фитнес-клуб, сертификаты на посещение любого концерта или на проживание в пятизвездочном отеле. По условиям проекта, участники размещали в соцсетях фото с хештегом #lifestyleTele2. Оператор еженедельно награждал авторов самых интересных и оригинальных снимков.

В Кузбассе в число победителей творческого конкурса вошли три человека. Они получили сертификаты на сумму 25000 рублей на покупку одежды и сертификаты на сумму 25000 рублей на приобретение мебели.