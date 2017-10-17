За две недели в Кузбассе 770 водителей оштафовали за превышение скорости на трассе

Всего на дорогах региона выявлено более 1700 нарушений.

В Кузбассе за две недели в рамках профилактического мероприятия «Скорость» на автодороге Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк было выявлено более 1700 нарушений ПДД. Скоростной режим на трассе нарушили 770 водителей, 13 автомобилистов управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения.

«Много нарушений было выявлено среди водителей большегрузов и автобусов. 68 человек получили штраф за нарушение режима труда и отдыха. Также инспекторы обнаружили, что в 74 транспортных средствах не был установлен тахограф», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

К ответственности были привлечены и другие участники дорожного движения – пешеходы. 17 человек в темное время суток передвигались без световозвращающих элементов на одежде. Всего инспекторы оштрафовали 37 пешеходов

Также в ходе профилактического мероприятия «Скорость» было задержано трое граждан, которые подозреваются в совершении преступлений.