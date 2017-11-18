За год оборот кузбасских компаний вырос почти на 25%

Больше всего выручка увеличилась у организаций в сфере добычи угля.

В январе – октябре 2017 года оборот компаний в Кузбассе превысил 2 трлн 365 млрд руб. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то этот показатель увеличился на 24,9%. Такие данные опубликовал Кемеровостат.

Больше всего за указанный период выручка выросла у организаций в сфере добычи угля – на 52,1%, до 797 млрд 570 млн руб. Вторую позицию по уровню роста оборота заняли компании, которые занимаются производством автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В этой сфере оборот увеличился на 48,3% и составил 807,5 млн руб. Замкнуло топ-3 производство кокса и нефтепродуктов с ростом 38,1% (до 118 млрд 936,4 млн руб.).

При этом значительно упала выручка в производстве напитков (-36,9%, до 3 млрд 821,3 млн руб.) и текстильных изделий (-37%, до 583,1 млн руб.).

В октябре 2017 года общий оборот кузбасских организаций составил 248 млрд 961,1 млн руб. По сравнению с октябрём 2016-го, он стал больше на 4,2%.