За год продажи авто в России выросли на 15%

В июне было продано 141 084 новых легковых и коммерческих автомобилей.

В июне 2017 года в России продали 141 084 новых «легковушек» и коммерческих авто. Это на 15% больше, чем в первом месяце лета 2016-го, передаёт «РБК».

Как сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, авторынок страны восстанавливается устойчивыми темпами.

«15% рост в июне и 12% рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года», — заявил Шрайбер.

В первые шесть месяцев 2017 года лучше всего продавались Lada (+13%), Kia (+22%) и Hyundai (+10%). В числе аутсайдеров — ​SsangYong (-93%) и Brilliance (-85%).