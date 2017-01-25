Экономика
Кузбасс
За год у кузбассовцев вырос объём наличных денег

За год у кузбассовцев вырос объём наличных денег

В январе – ноябре 2016 года жители региона стали меньше тратить доходы на сбережения.

В январе – ноябре 2016 года прирост наличных денег у кузбассовцев составил 6,1%. Этот показатель на 1,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Кемеровостат, в указанный период жители региона тратили 10,8% своих доходов на сбережения, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. При этом в области незначительно выросли расходы на покупку товаров и оплату услуг (+1,5%).

Отметим, что траты на покупку валюты остались на том же уровне – 1,6%.

Напомним, что в октябре 2016 года кузбассовцы стали больше откладывать денег на сбережения.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Вопрос времени

Знаете ли вы крещенские традиции и приметы

Да что вы вообще знаете о Крещении?
Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Чтиво

9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове

Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики, как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег?
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя победителей

Самые трэшовые новости недели

Сегодня в Кемерове

Популярное