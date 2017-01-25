За год у кузбассовцев вырос объём наличных денег
В январе – ноябре 2016 года жители региона стали меньше тратить доходы на сбережения.
В январе – ноябре 2016 года прирост наличных денег у кузбассовцев составил 6,1%. Этот показатель на 1,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Кемеровостат, в указанный период жители региона тратили 10,8% своих доходов на сбережения, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. При этом в области незначительно выросли расходы на покупку товаров и оплату услуг (+1,5%).
Отметим, что траты на покупку валюты остались на том же уровне – 1,6%.
Напомним, что в октябре 2016 года кузбассовцы стали больше откладывать денег на сбережения.
Фото: архив Сибдепо.