За год в Кемерове ушли из жизни 770 ветеранов Великой Отечественной войны

За год в Кемерове ушли из жизни более 770 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель главы города Ольга Турбаба.

«На сегодняшний день у нас проживают 4389 ветеранов Великой Отечественной войны. В прошлом году у нас проживало и встречало с нами День Победы 5159 ветеранов. То есть за год, к сожалению, ушло из жизни 770 человек», – сказала Ольга Турбаба.

Из 4389 ветеранов 244 человека являются участниками ВОВ, 75 – несовершеннолетними узниками концлагерей, 75 – жителями блокадного Ленинграда, а 3340 – тружениками тыла.

Первый замглавы города добавила, что за первый квартал 2017 года кемеровские ветераны получили помощь из областного бюджета более чем на 9 млн рублей. При этом пяти ветеранам были представлены жилые помещения.

«Всего за период реализации указа президента 2008 года мы получили из федерального бюджета почти 250 млн рублей и обеспечили за это время 251 ветерану ВОВ жилые помещения. На сегодня нуждающихся в жилье ветеранов в Кемерове нет», – отметила Ольга Турбаба.

Также на пресс-конференции стало известно, что в Кемерове главный фейерверк в честь Дня Победы продлится восемь минут.