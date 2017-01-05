За год в Кузбассе число международных авиарейсов сократилось в 1,4 раза

В 2016 году при проведении санитарно-карантинного контроля в ВПП специалисты выявили 7 человек с подозрением на инфекционные заболевания.

По итогам 2016 года в Кузбассе было выполнено 462 международных авиарейса. Этот показатель в 1,4 раза меньше, чем в 2015 году. Так, в регионе осуществляли авиасообщение с 19 странами мира. Наибольшее количество транспортных средств прибыло из Таиланда (42,7 %), Вьетнама (38,8, %), Туниса (6,0 %), Китая (4,3 %), Казахстана (3,5 %) и Индии (1,3 %).

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, в 2016 году при проведении санитарно-карантинного контроля в ВПП специалисты выявили 7 человек с подозрением на инфекционные заболевания. При этом в 2015 году было выявлено 8 человек.

Отмечается, что в прошлом году на территории области завозных случаев опасных инфекционных заболеваний не было зарегистрировано.