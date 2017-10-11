За год в Кузбассе число жалоб по вопросам здравоохранения выросло на 42%

За девять месяцев 2017 года в областной департамент охраны здоровья поступило 6 тыс. 409 обращений. Это почти на 42% обращений больше, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании с главными врачами медицинских организаций Кузбасса.

Чаще всего в этом году кузбассовцы жаловались на работу медицинских организаций (26% обращений). На втором месте находятся вопросы лечения и оказания медпомощи (21,4%), на третьем – вопросы лекарственного обеспечения (12,4%). При этом в 1,2 раза выросло число жалоб на организацию работы скорой помощи, и в 2 раза – на организацию управления в сфере здравоохранения.

Во время совещания замгубернатора Валерий Цой потребовал от руководителей медучреждений держать на личном контроле проблемы и жалобы пациентов и сотрудников.

«Необходимо обеспечить пациентам и сотрудникам реальную возможность общаться непосредственно с первыми руководителями больницы или поликлиники. Не допускать хамства руководящего состава по отношению к пациентам и сотрудникам. Один из самых основных принципов работы главного врача – открытость», – цитирует пресс-служба областной администрации Валерия Цоя.

Также замгубернатора отметил, что главные врачи медицинских организаций должны быть грамотными хозяйственниками.