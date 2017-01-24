За год в Кузбассе количество смертей на производстве снизилось в 1,5 раза

В 2016 году из-за смертельных травм, полученных на работе, погибли 34 человека.

За год в Кемеровской области количество смертей на производстве сократилось в 1,5 раза. Так, в 2015-ом из-за травм на работе погибли 50 человек, а в 2016-м – 34.

«Стоит отметить, что еще 3 года назад, в 2013-м году, на предприятиях области погибло 94 работника – почти в три раза больше, чем в 2016-м году», — сообщили в Государственной инспекции труда Кемеровской области.

Наибольшее снижение уровня смертельного травматизма по итогам прошлого года зафиксировано в транспортной сфере (-75%), а также в сельскохозяйственной отрасли (-66%).

Добавим также, что в минувшем году работники предприятий стали реже получать тяжёлые травмы. В 2015-ом на производстве серьезно пострадали 176 работников, а в 2016-ом — 119.

Отметим, что профилактика травматизма на рабочем месте — одна из приоритетных задач трудинспекции. Контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться и в 2017 году.