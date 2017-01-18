Авто
Кузбасс

За год в Кузбассе наказали 86 водителей, не пропустивших авто оперативных служб

Это административное правонарушение предусматривает 500 рублей штрафа либо отстранение от права управления транспортом на срок до трёх месяцев.

В 2016 году 86 автомобилистов понесли административное наказание за то, что не пропустили автомобили оперативных служб. Только в Кемерове за это правонарушение оштрафовали 49 водителей, рассказал на брифинге 18 января начальник УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Александр Реветнев.

«В 2016 году было пресечено 86 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении оперативным транспортным службам (скорая помощь, пожарные, аварийные службы, спецтехника). 217 раз нарушали правила парковки транспорта, затрудняя проезд указанным службам, 57 транспортных средств было перемещено на спецстоянки», — пояснил на брифинге Александр Реветнев.

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием относиться к оперативным службам и предоставлять специальному транспорту преимущество в движении.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько стоит сходить в баню в Кемерове

Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях
Фоторепортажи

Бороться нельзя сдаваться: уборка снега в Кемерове

10 января мэр Илья Середюк провёл рабочий объезд города
Чтиво

Всё о работе крещенских купелей в Кемерове

Сибдепо узнал, где и во сколько кемеровчанам можно окунуться в освящённую воду и, согласно преданиям, смыть все грехи
Автодепо

Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным

Потерпевшая сторона и московский адвокат Евгений Черноусов в эксклюзивном интервью Сибдепо рассказали о своей позиции относительно расследования

Сегодня в Кемерове

Популярное