За год в Кузбассе подержанные автомобили подорожали на 8,1%. Специалисты drom.ru сравнили цены на машины с пробегом в регионе в мае 2016 и 2017 годов.

Как сообщили Сибдепо в пресс-службе портала, больше всего выросла стоимость авто марки Toyota – на целых 13,3%. Второе место – у Mazda (+9,9%). Замыкают тройку лидеров автомобили Chevrolet (+6,4%). При этом машины марки Honda подорожали в Кемеровской области меньше всего – только на 1,5%.

Среди конкретных моделей лидером по росту стоимости стал кроссовер Toyota RAV4, который подорожал на 84 100 рублей или 11,7%. А вот ВАЗ-2114, наоборот, даже немного «скинул» цену – на 1 500 рублей (-1%). Однако больше всего за год подевешел автомобиль Mazda3 – на 14 800 рублей (-3,6%).

Эксперты провели исследование на основе 26 616 объявлений о продаже машин в регионе.