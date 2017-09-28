За год в Кузбассе смертность от ДТП выросла почти на 14%

Также в регионе увеличилось число смертей от убийств.

В январе – августе 2017 года в Кузбассе в результате ДТП погибли 140 человек. Этот показатель на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат.

Вместе с тем, за указанный период в регионе в целом снизилось количество умерших от внешних причин – на 16% (до 1928 чел.). Например, кузбассовцы стали реже умирать от случайных отравлений алкоголем (-20,8%) и самоубийств (-15%). При этом выросло число смертей от убийств (+2%).

Также эксперты выяснили, что в Кузбассе снизилась детская смертность – на 8,2%.

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам 2016 года смертность на дорогах Кузбасса сократилась почти на четверть.