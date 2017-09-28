Новости
Кузбасс
За год в Кузбассе смертность от ДТП выросла почти на 14%

За год в Кузбассе смертность от ДТП выросла почти на 14%

Также в регионе увеличилось число смертей от убийств.

В январе – августе 2017 года в Кузбассе в результате ДТП погибли 140 человек. Этот показатель на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат.

Вместе с тем, за указанный период в регионе в целом снизилось количество умерших от внешних причин – на 16% (до 1928 чел.). Например, кузбассовцы стали реже умирать от случайных отравлений алкоголем (-20,8%) и самоубийств (-15%). При этом выросло число смертей от убийств (+2%).

Также эксперты выяснили, что в Кузбассе снизилась детская смертность – на 8,2%.

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам 2016 года смертность на дорогах Кузбасса сократилась почти на четверть.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

«Осенний фестиваль недвижимости»: ипотека по минимальной ставке и квартира у моря

Как прошёл фестиваль и какие бонусы от банка получили гости
Опрос

Идеальная остановка в Кузбассе: какая она?

Голосуйте за "правильную" остановку
Чтиво

Как в Прокопьевске подготовились к подаче тепла

Сибдепо выяснил, что сделали специалисты ООО «ПТХ» для обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей.
Чтиво

Несколько версий гибели кемеровчанина Сергея Соромотина на перевале Дятлова

Что произошло с кемеровчанином на печально известном перевале Дятлова?

Сегодня в Кемерове

Популярное