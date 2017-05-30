За год в Кузбассе увеличилось количество детских смертей в результате несчастных случаев

За первые четыре месяца 2017 года в областной Следственный комитет поступило 40 сообщений о гибели детей в возрасте до 16 лет в результате несчастных случаев. Это на пять сообщений больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили журналистам на пресс-конференции в региональном СУ СК РФ.

Условно правоохранители делят несчастные случаи с детьми на две группы. Первая включает в себя происшествия, которые происходят из-за того, что взрослые не доглядели за детьми, которые еще слишком малы и совсем не понимают, что делают.

«В большинстве случаев, дети буквально на секунду остаются одни, но тем не менее, они успевают произвести те действия, которые могут оказаться необратимыми, — заявил заместитель руководителя отдела криминалистики регионального Следственного комитета Евгений Зятнин. — Родители зачастую недооценивают возможности своих детей, думают, что они не залезут на подоконник или не выйдут за пределы огороженного участка. Это не так».

Вторая группа несчастных случаев с несовершеннолетними включает в себя происшествия с подростками.

«Ребята более старшего возраста стремятся доказать всем свою самостоятельность, пытаются совершить что-то рискованное, например, забраться на высокие точки, — пояснил Евгений Зятнин. — В Ленинске-Кузнецком был случай: компания школьников пришла на территорию заброшенного здания, 11-летний мальчик не удержался, упал и разбился».

По словам Евгения Зятнина, лучшая профилактика в таких случаях — объяснить своим детям те опасности, которые их подстерегают.

«Запрещать что-то не имеет смысла, поскольку запретный плод сладок. Дети всё попытаются проверить. Предотвратить трагедии поможет только полное взаимопонимание несовершеннолетних с родителями», — сказал Зятнин.

Руководитель службы судебных психологов «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» Елена Ананьева также советует взрослым наладить с детьми доверительные отношения.

«Гораздо проще взять своё чадо и пройтись по собственному району вечером, рассказав, что здесь есть люки, сюда можно рухнуть, здесь идёт стройка, а здесь колодец и пруд. Нужно просто поговорить о том, как это опасно и послушать, что по этому поводу думает ваш ребёнок. Это лучше, чем в 400-ый раз вечером сказать уставшим голосом: «Не лезь, ты что, не слышал, что там кто-то утонул?». В таком случае вас просто не услышат», — отметила Елена Ананьева.

Елена Ананьева также объяснила как можно повлиять на ребёнка, чтобы он не ввязался в опасные авантюры с друзьями, чреватые трагическими последствиями.

«Подростки несмотря на то, что они всё время пытаются освободиться от родителей, стать взрослыми, пойти вопреки всегда вольно или невольно воспринимают мнение родителей, — подчеркнула Елена Ананьева. — Поэтому если мама и папа прошли с ребёнком по району, мягко, в процессе обычной беседы сказали, что он им очень дорог и важен, то есть вероятность, что в некой подростковой группе в какой-то момент у ребёнка включится «тумблер», и он не пойдёт искать приключений, потому что будет понимать, что важен для родителей».

В преддверии календарного лета правоохранители обращаются к родителям с просьбой особенно внимательно следить за своими детьми и контролировать их досуг.