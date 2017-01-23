За год зарплата в Кузбассе выросла на 6,5%

В ноябре 2016 года средний уровень оплаты труда в регионе составил 29 760 рублей.

В ноябре 2016 года кузбассовцы в среднем зарабатывали 29 760 рублей. Этот показатель на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает Кемеровостат.

Как выяснили эксперты, за 11 месяцев прошлого года средний уровень оплаты труда достиг 29 110 рублей. Самые высокие зарплаты были в сферах «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» (46 260 руб.), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности» (40 108 руб.) и «Производство, передача и распределение электроэнергии» (39 720 руб.).

Меньше всего зарабатывали сотрудники предприятий, которые занимаются производством кожи, изделий из кожи и производством обуви (8 448 руб.), обработкой древесины и производством изделий из дерева (11 508 руб.), а также работники гостиниц и ресторанов (14 204 руб.).

Отметим, что с января по ноябрь 2016 года рост зарплаты составил 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.