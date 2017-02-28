За месяц в Кузбассе стало меньше безработных

В Кузбассе за месяц стало меньше безработных. Если в четвёртом квартале 2016 года уровень безработицы в регионе составлял 7,7%, то по данным за январь 2017 года он снизился до 7,3%. При этом в среднем по Сибири этот показатель составлял 7,8%. Об этом сообщает Росстат.

Также в Кемеровской области в начале года изменился уровень занятости населения. Если ранее он достигал 63,3%, то сейчас – 62,6%. Несмотря на это, доля работающих кузбассовцев выше среднесибирского показателя – 61,9%.

Всего в регионе на начало года было зарегистрировано более 1,27 млн человек, которых относят к занятому населению. При этом число безработных составило 100 900 кузбассовцев.

Среднероссийские уровни занятости и безработицы достигли 65,6% и 5,4% соответственно.