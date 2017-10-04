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Кузбасс
За неделю более 16 тысяч кузбассовцев обратились в больницы с симптомами ОРВИ

За неделю более 16 тысяч кузбассовцев обратились в больницы с симптомами ОРВИ

В регионе продолжается прививочная кампания по гриппу.

С 25 сентября по 1 октября 16,7 тысяч кузбассовцев обратились в больницы с симптомами ОРВИ. Специалисты выяснили, что причинами заболеваний являются вирусы не гриппозной этиологии.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, сейчас в Кемеровской области продолжается прививочная кампания по гриппу. Например, прививки уже получили более 40 тыс. работников медицинских организаций, 44 тыс. работников образовательных учреждений и 12,6 тыс. работников общественного транспорта. По последним данным, в Кузбассе привито более 590 тыс. человек, которые относятся к контингентам высокого риска заболевания гриппом – 54,4% от плана.

Всего же в этом году в регионе намерены привить не менее 1085 тыс. человек или 40% от численности населения. Для получения прививки кузбассовцам нужно обратиться в медицинские учреждения по месту жительства или работы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: https://pxhere.com/

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