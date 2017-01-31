За неделю с симптомами гриппа и ОРВИ в больницы обратились более 26 тысяч кузбассовцев

На неделе с 23 по 29 января с симптомами гриппа и ОРВИ в больницы Кузбасса обратились около 26 800 человек. Госпитализировали более 490 жителей региона.

«Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога зарегистрирован на четырёх административных территориях (Калтан, Осинники, Тисульский и Топкинский районы). На остальных административных территориях эпидпорог превышен от 8,7 до 153,1 %», — сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что конкретно в столице Кузбасса с 23 по 29 января зарегистрировали 5 471 случай заболевания гриппом и ОРВИ.

Ранее Сибдепо сообщал о том, что в целом по региону 208 школ закрыли на карантин. Образовательные учреждения не возобновят работу до особого распоряжения.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о том, как можно снизить риск заболевания гриппом и ОРВИ. Населению рекомендуют соблюдать гигиену рук и чистоту в помещениях, реже посещать места массового скопления людей, употреблять полезную пищу, высыпаться.