За ночь в Кемерове выпало 70% декадной нормы снега

Работы по уборке снега в областном центре идут круглосуточно.

В ночь с 25 на 26 января в столице Кузбасса выпало 5 мм снега. В мэрии сообщили, что это 70% декадной нормы осадков.

Снег в городе убирают круглосуточно. В минувшую ночь с 20:00 на дорогах работали 168 единиц техники.

«В связи с осадками была усилена группировка техники, занимающейся подметанием проезжей части. Для обеспечения бесперебойной работы транспорта свежевыпавший снег был удален с основных магистралей города», — рассказали в пресс-службе администрации.

Сегодня днём на дорогах работают 222 человека и 126 единиц спецтехники. 26 января, в основном, снег убирают на улицах 40 лет Октября, Инициативная, Тельмана, Тухачевского, Терешковой, Тюленина, Антипова, Автозаводская, Белозерная, Молодёжная, проспектах Кузбасский и Шахтеров.

Отметим, что всего за пять дней — с 21 по 26 января — в столице Кузбасса выпало 138% декадной нормы снега.

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Напомним, что ранее губернатор Кузбасса Аман Тулеев призвал срочно создать массовые студенческие отряды для уборки снега в областном центре. Ответственными за это на некоторых территориях города назначены ректоры вузов.