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Шерегеш вошёл в топ-3 популярных для новогоднего отдыха горнолыжных курортов

За новогодние каникулы Шерегеш посетили 140 тысяч туристов

Всего с начала зимнего сезона в Таштагольском районе отдохнули 500 тысяч человек.

В период новогодних каникул Шерегеш посетили 140 тысяч туристов. В частности, на горе Туманной в губернском центре лыж за праздничные выходные отдохнули 3,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба АКО. Этот центр является базой двух детских спортивных школ олимпийского резерва и базой программы «Лыжи мечты».

Всего с начала сезона в Таштагольском районе отдохнули 500 тысяч туристов. Напомним, что власти рассчитывают, что всего в этом зимнем сезоне Шерегеш посетят около 1,5 млн человек. В 2016 году 10 из 18 подъемников здесь заработали раньше, чем на остальных горнолыжных курортах России – в конце октября.

Шерегеш входит в топ-5 популярных зимних курортов страны. Официально сезон 2016/2017 открыли 18 ноября.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: архив Сибдепо.

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