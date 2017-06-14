За первую половину июня задолженность по зарплате в Кузбассе сократилась на 88 миллионов

За первую половину июня 2017 года задолженность по зарплате в Кузбассе сократилась на 88 миллионов рублей. Как информирует пресс-служба областной администрации со ссылкой на департамент труда и занятости населения региона, в настоящее время работодатели должны кузбассовцам 143 млн рублей.

Работу по выявлению должников по зарплате продолжает штаб по финмониторингу. За нарушение трудового законодательства работодатели будут привлекаться к административной ответственности, а в случае выявления фактов повторного нарушения – к уголовной.

Ранее Сибдепо сообщал, что в начале мая задолженность по зарплате в Кузбассе превысила 163 млн рублей.